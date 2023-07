"Erba alta? Spolpato il bilancio"

"Abbiamo stilato il piano manutenzioni, ma le piogge continue e la difficoltà nel reperire ditte per le strade extraurbane (ora concentrate sulla stagione agricola) hanno rallentato. E, soprattutto, la precedente amministrazione ci ha lasciato in brache di tela". Il presidente del consiglio comunale di Tolentino Alessandro Massi risponde alla problematica sollevata da un residente di contrada Sant’Angelo sulle condizioni in cui versano le strade rurali, "tra erba alta e buche". E l’assessore Flavia Giombetti lancia un appello ai cittadini: "Chiamateci per segnalare i problemi o rivolgetevi ai comitati di quartiere, che fanno da tramite". "La precedente amministrazione – prosegue Massi – nell’ultimo trimestre ha spolpato il bilancio per le sue iniziative della campagna elettorale. Per lo sfalcio dell’erba e la manutenzione lungo i viali della città è attivo un appalto triennale da 139mila euro (iniziato con la giunta passata). Gli operai comunali a supporto sono solo due. Per le strade extraurbane avevamo previsto un affidamento ma abbiamo dovuto stoppare la ditta perché non lavorava come avremmo voluto. E ora non riusciamo a reperirne altre. Ad ogni modo, abbiamo iniziato lo sfalcio e stiamo procedendo nelle contrade Pianciano, Bura e San Giuseppe. Va detto che l’erba quest’anno è cresciuta molto di più perché è piovuto tanto fino a poco fa".