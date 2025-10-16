Strade, attesa infinita

Matteo Naccari
Strade, attesa infinita
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gianluca SoncinMamma recordMigliori ricercatoriNegozi storiciTruffa anziana sventataCastagne 2025
Acquista il giornale
CronacaErba sintetica a fuoco per colpa dei fumogeni
16 ott 2025
ANTONIO TUBALDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Erba sintetica a fuoco per colpa dei fumogeni

Erba sintetica a fuoco per colpa dei fumogeni

Nove chiazze di erba sintetica bruciata e un intervento urgente di ripristino in programma: è questo il bilancio dei danni...

Nove chiazze di erba sintetica bruciata e un intervento urgente di ripristino in programma: è questo il bilancio dei danni...

Nove chiazze di erba sintetica bruciata e un intervento urgente di ripristino in programma: è questo il bilancio dei danni...

Nove chiazze di erba sintetica bruciata e un intervento urgente di ripristino in programma: è questo il bilancio dei danni causati dai fumogeni lanciati domenica scorsa dai tifosi della Civitanovese durante la gara di Eccellenza disputata al "Dell’Immacolata" di Montefano. L’episodio è avvenuto intorno al decimo minuto del primo tempo, quando dal settore ospiti sono stati lanciati diversi fumogeni in segno di protesta contro la società rossoblù.

Il direttore di gara ha interrotto temporaneamente l’incontro, mentre in campo è intervenuto lo stesso presidente del Montefano, Stefano Bonacci, che segue abitualmente la squadra dalla panchina. "Mi sono precipitato per rimuoverli subito e limitare i danni – racconta Bonacci –. Siamo riusciti a evitare il peggio, ma il manto ha comunque riportato bruciature visibili. Ora dovremo sistemarlo insieme al Comune, sperando di riuscire a farlo in tempo per la prossima gara casalinga del 26 ottobre contro l’Osimana".

Secondo il presidente, le spese di riparazione dovrebbero essere a carico della Civitanovese, come stabilito anche dal giudice sportivo, che ha comminato alla società anche una multa di 200 euro. "Un comportamento che non rispecchia i valori della nostra società – spiega la Civitanovese –. Prenderemo le misure necessarie affinché episodi simili non si ripetano in futuro".

Nei prossimi giorni, il Montefano Calcio e il Comune effettueranno un sopralluogo per valutare l’entità dei danni e pianificare gli interventi di ripristino del terreno di gioco.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Tifosi