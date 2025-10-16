Erba sintetica a fuoco per colpa dei fumogeni

Nove chiazze di erba sintetica bruciata e un intervento urgente di ripristino in programma: è questo il bilancio dei danni causati dai fumogeni lanciati domenica scorsa dai tifosi della Civitanovese durante la gara di Eccellenza disputata al "Dell’Immacolata" di Montefano. L’episodio è avvenuto intorno al decimo minuto del primo tempo, quando dal settore ospiti sono stati lanciati diversi fumogeni in segno di protesta contro la società rossoblù.

Il direttore di gara ha interrotto temporaneamente l’incontro, mentre in campo è intervenuto lo stesso presidente del Montefano, Stefano Bonacci, che segue abitualmente la squadra dalla panchina. "Mi sono precipitato per rimuoverli subito e limitare i danni – racconta Bonacci –. Siamo riusciti a evitare il peggio, ma il manto ha comunque riportato bruciature visibili. Ora dovremo sistemarlo insieme al Comune, sperando di riuscire a farlo in tempo per la prossima gara casalinga del 26 ottobre contro l’Osimana".

Secondo il presidente, le spese di riparazione dovrebbero essere a carico della Civitanovese, come stabilito anche dal giudice sportivo, che ha comminato alla società anche una multa di 200 euro. "Un comportamento che non rispecchia i valori della nostra società – spiega la Civitanovese –. Prenderemo le misure necessarie affinché episodi simili non si ripetano in futuro".

Nei prossimi giorni, il Montefano Calcio e il Comune effettueranno un sopralluogo per valutare l’entità dei danni e pianificare gli interventi di ripristino del terreno di gioco.