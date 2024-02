Erba sintetica e nuova illuminazione

Un incontro pubblico sul progetto di riqualificazione del centro sportivo di Mogliano si è volto l’altro ieri al teatro Apollo. Dopo gli interventi del sindaco Cecilia Cesetti e dell’assessore allo Sport Adriano Nardi, gli ingegneri Bonfigli e Acciarresi hanno illustrato i dettagli del progetto. Sono poi intervenuti il presidente della Figc Marche Panichi, il presidente del Coni Regionale Luna, il presidente del Coni provinciale Romagnoli e il presidente della Figc provinciale Andrenelli, i quali si sono complimentati con l’Amministrazione comunale e hanno rivolto i migliori auguri ad atleti, dirigenti e collaboratori delle varie società sportive locali, in particolare quelle del calcio, il Borgo Mogliano (attualmente in testa al girone F della Seconda categoria) e la Società sportiva Moglianese (che cura il settore giovanile). In base al progetto, il manto erboso del campo da calcio sarà sostituito con l’erba sintetica. Previsto l’impianto di illuminazione notturna con 4 torri di 20 metri e fari a led. Due campi da calcetto sorgeranno nelle aree laterali al campo principale.