Erbacce, cresce la protesta

C’è un problema di decoro urbano in periferia, dove sale il malcontento per le condizioni in cui sono lasciate alcune aree, e soprattutto i marciapiedi. Un sentimento di rabbia che si acuisce ogni volta che la comunicazione istituzionale dà conto di interventi destinati alla riqualificazione del centro o del lungomare, che fanno sentire residenti della periferia come figli di un Dio minore. Capita per esempio a Santa Maria Apparente, da cui si sollevano proteste per le erbacce non tagliate lungo la provinciale Maceratese così come nelle strade interne, e per le condizioni in cui versano molti marciapiedi, a cominciare dalla piazzola antistante alla farmacia comunale. Problemi che potrebbero essere risolti senza grandissimi investimenti, ma che vengono lasciati marcire perché la priorità dell’amministrazione resta sempre quella del centro. Uno strabismo che i residenti di Santa Maria Apparente sottolineano chiedendo al sindaco e ai suoi assessori di farsi un giro ogni tanto nei quartieri periferici per decidere anche in queste zone della città investimenti per il decoro urbano.