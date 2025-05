"Erbacce e sporcizia, quale accoglienza?"

"Decoro cittadino, questo sconosciuto". Con una carrellata fotografica, Viviamo Civitanova pubblica il degrado di alcune zone del centro e del litorale mostrando aiuole incolte, angoli sporchi, ciclabile piena di sabbia e erbacce, marciapiedi dissestati. "Altro che Civitanova turistica" è la premessa a una articolata critica all’amministrazione. "Bella la fontana dei giardini in piazza, con tanto di irrigazione automatica, ma i fiori non ci sono, mentre proliferano le erbacce sulle aiuole che dovrebbero accompagnare la passeggiata al mare, vengono lasciati incolti gli spartitraffico del lungomare e delle aiuole del corso, e mentre davanti al piazzale della vecchia pescheria regna il verde spontaneo".

Documentate anche le condizioni di fioriere e cestini dell’immondizia del borgo marinaro, "per non parlare delle aiuole intorno agli alberi di corso Umberto, che non si ritoccano da anni: i pochi sassi rimasti sono gialli per la pipì dei cani. Diteci se questo è parlare male dell’operato di una amministrazione oppure è la semplice cronaca del menefreghismo, che ci indigna". Dura in conclusione Viviamo Civitanova: "La città non merita un tale abbandono, e se questo per chi amministra è decoro tutta Civitanova ne paga le conseguenze, perché offre un’immagine di paese incivile, inospitale e sciatto".