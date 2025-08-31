Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Cronaca
Cronaca"Ercoli, astio personale. Qui nessuna inerzia"
31 ago 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
  4. "Ercoli, astio personale. Qui nessuna inerzia"

"Ercoli, astio personale. Qui nessuna inerzia"

Carassai interviene in difesa dell’attività portata avanti dall’amministrazione: "Solo accuse infondate" .

Alle ‘bastonate’ distribuite da Germano Ercoli alla politica civitanovese, in particolare indirizzate al sindaco, reagisce l’assessore Ermanno Carassai (nella foto), componente della lista Civitanova Unica, la civica che oggi - come alle amministrative del 2022 - è schierata al fianco di Fabrizio Ciarapica e ne sostiene la corsa per le Regionali di fine settembre. "Dispiace dover intervenire - premette il titolare della delega ai lavori pubblici - per smentire affermazioni del tutto gratuite e fuorvianti sull’attività dell’amministrazione comunale rilasciate dall’imprenditore Germano Ercoli. Un imprenditore che stimo per quello che di positivo è riuscito a portare nella nostra città, anche a livello occupazionale, ma che in questo caso dimostra superficialità e un evidente ed improvviso astio personale nei confronti di alcuni esponenti politici".

Il titolare della Eurosuole è stato sferzante nel suo giudizio e Carassai non ci sta: "Ercoli è passato dal definire ‘dilettanti allo sbaraglio’ gli amministratori locali ad accusarli di essere ‘incapaci. Ancora una volta ha dimostrato di essere disattento. Dire che a Civitanova non si è progettato né speso nulla negli ultimi tre anni è una falsità che offende, in primis, chi come il sottoscritto lavora ogni giorno per il bene e lo sviluppo della città". "I fondi ottenuti, per svariati milioni di euro - replica - non sono arrivati per caso, ma grazie a un lavoro quotidiano e silenzioso di rapporti con ministeri e Regione. Parliamo di interventi già avviati o in corso di realizzazione: fondi sisma, Pnrr, messa in sicurezza del porto, scogliera fino a Porto Potenza, ciclovia adriatica, quattro nuovi asili nido, manutenzioni su scuole e strade e non mi dilungo oltre". Quindi l’attacco al calzaturiero: "Scambiare questo per inerzia non è ingenuità: è una scelta volontaria per screditare. Però ricordo ad Ercoli che è legittimo che un imprenditore difenda i propri interessi, ma è doveroso per un’amministrazione difendere quelli della collettività. Pertanto non accetto caricature ingenerose per una Civitanova che, piaccia o meno, sta crescendo. Le parole passano, le accuse infondate svaniscono, i cantieri restano: e Civitanova continuerà a crescere con o senza chi sceglie di mistificare la realtà per protagonismo personale".

© Riproduzione riservata