Ercoli dona sette tv al reparto di Ortopedia

di Francesco Rossetti

Sette televisori sono stati donati dall’imprenditore Germano Ercoli al reparto di Unità operativa complessa di ortopedia dell’ospedale di Civitanova. Si tratta di sette apparecchi a led di ultima generazione, cinquanta pollici l’uno, che ieri sono stati montati in ogni singola stanza. Per i pazienti costituiscono un ottimo strumento di compagnia, data anche la possibilità limitata di ricevere visite dall’esterno: "Quando si è operata mia moglie ho portato un piccolo televisore da casa per lei. In quel momento, ho pensato quanto fosse dura passare una giornata tra quelle quattro mura, senza nemmeno la televisione", ha raccontato il patron di Eurosuole e Golden Plast ieri mattina, nella sala riunioni dell’ospedale. "I coniugi Ercoli sono stati veramente vicini alla nostra sanità in diverse occasioni – le parole di Daniela Corsi, direttrice di Ast Macerata –. Ricordo con profondo affetto quando donarono la macchina per l’ozono, durante la pandemia; un gesto che permise di salvare molte vite". Soddisfatto anche il direttore del reparto, il dottor Maurizio Belletti, che ha colto l’occasione per fare un quadro della situazione: "Nel reparto – ha affermato – le criticità sono un po’ diminuite, anche grazie a questo atto di generosità. Quando venni a Civitanova, venticinque anni fa, c’erano gli stessi letti che avevamo fino ad un anno fa. Ultimamente abbiamo potuto usufruire di quelli del Covid hospital e si è proceduto alle ristrutturazioni, realizzando due bagni. Grazie al direttore generale – ha aggiunto – abbiamo un numero maggiore di sale operatorie e questo ci consente di fare dei numeri: quando venni qua, con 32 posti letto, si facevano circa novecento interventi all’anno, mentre l’anno scorso, con la metà dei posti letto, abbiamo superato i mille interventi e quest’anno cerchiamo di fare ancora meglio". Alla cerimonia presenti anche l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini e il consigliere regionale Pierpaolo Borroni che hanno ringraziato per il gesto.