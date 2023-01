Ercoli: "Per il gruppo 123 milioni di fatturato"

di Francesco Rossetti

"Nonostante il caro energia e l’aumento dei prezzi il nostro gruppo ha registrato una crescita de 24,5%. A Goldenplast realizzati investimenti per oltre un milione e mezzo di euro". Il punto dell’imprenditore Germano Ercoli, patron di Eurosuole e Goldenplast, che traccia un bilancio più che positivo dell’anno appena trascorso. Affiancato da Piergiorgio Polenti, responsabile amministrativo di Eurosuole e da Roberto Emili, stesso ruolo ma in Goldenplast, Ercoli ha sciorinato numeri e dati felici delle sue due realtà attive nella produzione di materiali plastici. "Nel 2022 Eurosuole e Goldenplast insieme hanno superato i 123 milioni di euro di fatturato, con una crescita del 37,5% per Goldenplast e 12,5 per Eurosuole", ha spiegato, chiarendo poi la posizione finanziaria netta del gruppo, attestabile intorno "ai 32 milioni di euro", il cui numero di dipendenti è di circa 350. "A metà dicembre è stato firmato il nuovo integrativo che ha un valore di circa 950 euro", ricordando poi il bonus di 500 euro erogato ai propri dipendenti in estate. Chiaramente, il timore del caro bollette rimane: "Al 30 giugno Eurosuole registrava un aumento di costi di un milione per le materie e di un altro milione per l’energia. In questo caso, nel 2019 la bolletta ci costò 1,3 milioni, lo scorso anno la stessa spessa ha sfiorato i 3 milioni di euro. Con i nuovi contratti, ad Eurosuole, passiamo da 130mila euro di spese del 30 novembre a 280mila di dicembre, un effetto che sarà identico anche per Goldenplast. Con le nuove misure nazionali a febbraio la situazione dovrebbe rientrare". E sul conflitto in Ucraina. "Le sanzioni alla Russia? Si tratta di un mercato con cui non abbiamo più potuto commerciare, così come ne hanno risentito parecchio quello ucraino e polacco. Ma su quest’ultimi si temeva il tracollo, che fortunatamente non c’è stato", hanno ammesso poi Polenti ed Emili. Quanto ad Eurosuole, che conta circa 300 lavoratori, gli investimenti sugli impianti a Gpl che alimentano le caldaie degli impianti hanno "permesso – ha affermato Polenti – di risparmiare circa 50mila euro al mese" e intanto cresce "l’interesse per il fotovoltaico". I giovani protagonisti, "con circa il 70% di dipendenti sotto i trenta anni. E nel corso del 2022 le ore di formazione sono state circa 3.500". Realtà più piccola quella di Goldenplast, per la quale lavorano poco meno di 50 persone, si è deciso di puntare sul fotovoltaico, "entrato in funzione a maggio e con una potenza di circa 310kw. L’investimento – ha sottolineato Emili – è stato di circa 240.000 euro", per arrivare al rinnovamento del ‘reparto campioni’, per un valore di 280mila euro. Infine, un nuovo impianto è costato circa un milione di euro. La formazione, in questo caso, ha impiegato gli operai per circa 170 ore e per il 2023 sono "previsti investimenti per circa 1.500.000 euro".