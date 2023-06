Ercolini presenta il suo libro

Appuntamento domani alle 17.30, nell’anfiteatro Mondo di Porto Recanati, con la presentazione "Il Bivio – Manifesto per la rivoluzione ecologica". Protagonista l’autore Rossano Ercolini che illustrerà i dieci passi della "strategia rifiuti zero", davanti a ragazzi, adulti, amministratori locali ed esperti. A intervenire ci sarà anche l’assessore all’Ambiente, Lorenzo Riccetti. "Rappresenta l’avvio del percorso per aderire alla strategia rifiuti zero – afferma il Comune –, che si propone di riutilizzare tutti i prodotti, facendo tendere la quantità di rifiuti da portare a smaltimento finale in inceneritori e in discariche allo zero". Subito dopo si svolgerà "Treshlock Holmes – Caccia al rifiuto", un’iniziativa che vede sul campo diversi volontari per ripulire la spiaggia e raccogliere la spazzatura accumulata. E’ organizzata da Terrablu Odv con il patrocinio del Comune e la partecipazione di Rete Marche a Rifiuti Zero.