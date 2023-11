Eredità e moglie scomparsa: trappola per un uomo solo

Nuovo appuntamento, domani alle ore 17.30 al teatro Lauro Rossi, con la 55ª edizione della rassegna Perugini. Sul palco la compagnia dell’Orso di Lonigo che proporrà al pubblico "Trappola per un uomo solo" di Robert Thomas.

Ambientato in un isolato chalet nelle Alpi francesi, questo giallo psicologico e avvincente vede come protagonista un uomo che denuncia l’improvvisa scomparsa di sua moglie. C’è un’eredità considerevole in ballo. Mentre la polizia inizia le ricerche, il dramma dell’uomo viene amplificato dalla improvvisa e sospetta intrusione nella sua vita di personaggi che lui non riconosce per ciò che affermano di essere: una donna che sostiene di essere la moglie scomparsa, un prete, un’infermiera. L’uomo comincia ad impazzire a tal punto che anche il commissario comincia a dubitare della sua lucidità e a credere negli strani ospiti. Giunge inaspettatamente un barbone che dichiarando di conoscere la vera donna vuole aiutare il marito, e smascherare, a suo dire, la falsa moglie. Prima dell’arrivo della polizia però il barbone viene ucciso. Il caso è di difficile soluzione. Ma solo nelle ultime battute finalmente si potrà scoprire chi dice la verità e conoscere il mistero della moglie scomparsa.

I biglietti per lo spettacolo della compagnia dell’Orso potranno essere acquistati direttamente domani pomeriggio alla biglietteria del teatro Lauro Rossi, che sarà aperta a partire dalle ore 16.