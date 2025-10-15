Anziana lascia in eredità i suoi gioielli al Comune

Macerata, 15 ottobre 2025 - Anziana lascia in eredità al Comune di Macerata i suoi gioielli. Ha donato all'amministrazione due anelli e una collana in oro con brillanti “con l’onere a carico del beneficiario di acquistare con il ricavato della vendita degli stessi del materiale utile per le attività sportive che si svolgeranno presso lo stadio Helvia Recina […] in particolar modo, ove possibile, per l’acquisto di un defibrillatore”. La donna, le cui volontà erano quelle di rimanere anonima è morta a giugno e la giunta comunale ha deliberato di acquisire il testamento.

L’assessore Marchiori: “Atto di un importante valore civico”

“Il lascito della signora, che ringraziamo per questo nobile gesto, è un atto di un importante valore civico e un grande esempio di coinvolgimento nella vita sociale cittadina – ha commentato l’assessore al Patrimonio Andrea Marchiori -. Il patrimonio della Città si arricchisce non solo di un bene strumentale salvavita ma anche e soprattutto di un sentimento di chi in vita ha a cuore la comunità pensando al futuro della stessa”. Gli Uffici competenti sono stati incaricati di far valutare a un orafo i gioielli per la successiva vendita e il conseguente acquisto di materiale utile. La Giunta ha deliberato, inoltre, l’installazione di una targa commemorativa previa autorizzazione da parte dell’erede della signora deceduta.