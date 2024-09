Eredità Rascioni, l’opposizione in pressing sull’amministrazione

L’eredità di Otello Rascioni finisce di nuovo in consiglio comunale. I consiglieri di minoranza Silvia Luconi, Monia Prioretti, Silvia Tatò e Francesco Pio Colosi (con relatrice Luconi), nella seduta di giovedì pomeriggio, interrogheranno il sindaco Mauro Sclavi sul perché abbia chiesto un parere legale per l’utilizzo della somma lasciata da Rascioni. L’imprenditore tolentinate, scomparso all’età di 89 anni il 20 ottobre 2020, nel testamento aveva deciso di lasciare una parte del suo patrimonio per l’ampliamento della casa di riposo; aveva indicato il Comune come destinatario di una quota di eredità, ovvero circa 3 milioni di euro, con esclusiva destinazione a favore della struttura affinché potessero essere realizzati ulteriori posti a disposizione degli anziani o acquisiti mezzi (come ad esempio apparecchiature) che migliorassero la qualità delle prestazioni erogate e/o ne aumentassero la quantità. "Attualmente – spiegano le minoranze Fratelli d’Italia e Tolentino nel Cuore –, non ci sono atti che indichino una progettualità precisa per la casa di riposo. E quindi non si sa ancora come verranno utilizzate le somme. Lo scorso 8 agosto è stata approvata una delibera di giunta con cui si chiede un parere legale per capire l’esatto utilizzo delle somme lasciate in eredità, come se il testamento non fosse già abbastanza chiaro". Con l’interrogazione i consiglieri vogliono sapere "il costo dell’avvocato che ha emesso il parere, il testo del parere legale, quali quesiti abbia fatto il Comune all’avvocato e, nello specifico, se l’ente ha ipotizzato progettualità o acquisti". E, infine, se questa azione fosse stata concordato con gli eredi, i familiari di Rascioni.