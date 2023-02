"Eri forte, ci hai insegnato tanto" Oggi l’ultimo saluto a Capitanelli

Ci sarà questo pomeriggio alle 15, nella chiesa di San Giovanni Battista, il funerale di Giorgio Capitanelli (nella foto), lo storico operaio del Comune di Porto Recanati, ma anche ex calciatore e allenatore, morto mercoledì pomeriggio, a 54 anni, per via di un brutto male con il quale combatteva da tempo. Intanto, è ancora forte in città il cordoglio per la sua scomparsa. E sui social sono tanti i commenti di vicinanza verso la famiglia. "La morte non è definitiva in quanto la persona scomparsa è stata formativa, ha arricchito l’esistenza di sensibilità ed entusiasmo, ha lasciato un’eredità mentale, emotiva, vive nel ricordo", è stato il commuovente post del figlio Andrea su Facebook. Ma a ricordarlo ci sono stati pure tantissimi ragazzi, che da piccoli erano stati seguiti da quell’allenatore speciale e unico, nelle giovanili del Portorecanati, Numana e Villa Musone Calcio. "Mai banale, una persona schietta, sincera, senza peli sulla lingua, capace di traghettare generazioni di ragazzi sui campi di calcio – scrive un portorecanatese sui trent’anni che da bambino era stato allenato da Capitanelli –. I ricordi sono troppi, affollati nella mente, riaffiorano, rimarranno intatti nella loro pienezza di gioia e vita". "Il nostro ultimo incontro: arrivi con la tua auto, accosti e facciamo due chiacchiere – è il ricordo di un amico sui social –. La politica di paese, poi le domande sulla tua salute. Mi dici delle tue difficoltà, io ti incoraggio a non mollare, tu mi dici che ce la stai mettendo tutta. La tua forza nella consapevolezza mi ha emozionato e insegnato molto, che la terra ti sia lieve". Vicinanza anche da parte politica locale, come il gruppo Civici per Porto Recanati: "Ricorderemo Giorgio per le sue doti umane, per l’impegno e la passione che ha dimostrato in favore della comunità e di tanti giovani che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e ai quali ha dedicato gran parte della sua vita di uomo di sport e allenatore di calcio". Idem per Porto Recanati a Cuore: "Giorgio caro, la tristezza è immensa, persone autentiche e genuine come te sono una rarità, il ricordo della tua voce, della tua grande ironia restano con noi per tentare di colmare un vuoto troppo grande".

Giorgio Giannaccini