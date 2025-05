Erica Petetta al terzo posto nella gara sul Made in Italy

Erica Petetta, studentessa dell’indirizzo Arredo dell’istituto omnicomprensivo "Leopardi-Frau", sede di San Ginesio, ha brillato alla gara nazionale riservata agli studenti del IV anno degli istituti professionali "Industria e artigianato per il Made in Italy – declinazione percorso Arredo legno", che si è svolta nei giorni scorsi all’istituto salesiano Don Bosco di Aosta. La competizione ha visto i partecipanti impegnati nella progettazione e realizzazione di un portariviste in legno, destinato ad ambienti domestici o studi professionali. Petetta si è classificata al terzo posto, convincendo la giuria con un manufatto originale, "curato nei dettagli e tecnicamente impeccabile". La dirigente scolastica Simona Sargolini ha ringraziato i docenti del corso Arredo legno e in particolare le Prof.sse Ilaria Formica e Cristina Marucci "per l’impegno, la dedizione e la professionalità con cui accompagnano quotidianamente gli studenti nella loro crescita formativa e personale". "Un plauso speciale va alla studentessa che con passione e competenza ha saputo rappresentare al meglio l’istituto in un contesto nazionale di alto profilo", ha aggiunto.