Eroina, un arresto per spaccio: 2 grammi venduti per 70 euro

Macerata, 28 marzo 2025 – È finito in arresto un nigeriano di 47 anni, sorpreso dai militare a spacciare eroina. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale, nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione di reati di spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno effettuato un’operazione che ha permesso di sorprendere, nel sottopasso tra via Gioberti e Borgo San Giuliano, un cittadino nigeriano di 47 anni, incensurato, che ha ceduto a un 41enne del posto quattro involucri, contenenti 2 grammi di eroina per la somma di 70 euro.

I militari hanno immediatamente sottoposto a perquisizione personale e domiciliare il nigeriano a carico del quale sono stati rinvenuti altri 75 grammi di eroina, suddivisa in 16 dosi pronte allo spaccio e 6 ovuli, nonché denaro contante per 450 euro, ritenuto provento dell’attività illecita di spaccio, e 3 cellulari, secondo le forze dell’ordine utilizzati per lo stesso motivo. Lo stupefacente e i telefoni sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre l’intera somma trovata nella disponibilità dell’uomo, dopo il sequestro, sarà depositata su un libretto di deposito giudiziario infruttifero.

Il nigeriano al termine delle operazioni è stato arrestato e accompagnato, dopo le formalità di rito, al carcere di Montacuto, ad Ancona, mentre il 41enne maceratese è stato segnalato alla prefettura come assuntore.

I carabinieri di Macerata

I carabinieri del comando stazione di Appignano, invece, all’esito degli accertamenti effettuati, hanno rintracciato e arrestato un badante 38enne pakistano, che è risultato destinatario di un decreto di cessazione della misura di detenzione domiciliare con quella della detenzione in carcere, emesso dall’Ufficio di sorveglianza di Macerata. L'uomo dovrà scontare una pena di 6 anni, 3 mesi e 12 giorni di reclusione per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti, porto d’armi per cui non è ammessa la licenza continuato in concorso, commessi a Orvieto (Terni), Potenza Picena e Porto Recanati dal 2018 al 2019.

L'arrestato è stato condotto alla casa circondariale di Fermo, dove sconterà la pena. Continuano i controlli da parte dell’Arma per contrastare l’uso di sostanze stupefacenti, anche tra giovani e giovanissimi.