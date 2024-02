Eroina nascosta negli slip: 45enne patteggia pena e multa

Si è chiusa con un patteggiamento e un rinvio l’udienza per Michele Miconi e David Brocco, arrestati giovedì scorso dai carabinieri di Macerata. I due sono accusati di centinaia di cessioni di eroina e hashish tra Macerata e Fermo. Miconi, 45enne originario di Macerata e residente a Montappone, da qualche tempo era finito nel mirino degli investigatori per i suoi traffici in città. Il 10 novembre era stato fermato da una pattuglia a Montecosaro Scalo, al volante della sua Audi A3. Negli slip nascondeva un involucro con 52 grammi di eroina, e nel borsello un bilancino di precisione. A casa poi erano stati trovati residui di droga e materiale per confezionare le dosi. I carabinieri avevano voluto approfondire l’attività di Miconi, e così era finito nel mirino anche Brocco, 38enne di Massa Fermana. Con pedinamenti e appostamenti, i carabinieri avevano ricostruito l’attività dei due, documentando lo spaccio di 256 grammi di eroina e mezzo chilo di hashish, in almeno 700 occasioni. L’attività illecita, secondo la stima degli inquirenti, avrebbe fruttato 21.500 euro ai due. Sulla base degli elementi raccolti, la procura aveva chiesto le misure cautelari per Miconi e Brocco, che giovedì erano stati messi agli arresti domiciliari. Ieri per loro si è tenuto l’interrogatorio di garanzia, di fronte al giudice Daniela Bellesi. Per Miconi, l’avvocato Massimo Di Cola ha patteggiato con il pm Enrico Riccioni la pena a due anni e 11 mesi, e 14mila euro di multa. Per Brocco invece il patteggiamento è stato rinviato, per valutare la possibilità di concedere le attenuanti generiche. Per il momento i due restano ai domiciliari.