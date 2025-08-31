"Erosione, non c’è solo a Scossicci"

Attilio Fiaschetti, ex assessore al commercio e turismo ed ex consigliere comunale di Porto Recanati, torna a parlare affrontando tre temi piuttosto spinosi: la gestione dell’amianto, la difesa della costa e la Tari.

Quando nasce la battaglia sull’amianto?

"Tra il 2010 e il 2012 presentai una mozione per mappare tutti i siti che contenevano amianto. Segnalai anche zone dove l’amianto veniva conferito in sacchi sotto tettoie, ma sempre in condizioni precarie. Dopo più di 10 anni, siamo ancora qui a parlarne".

Parliamo del campanone Nervi?

"Sì. Il campanone Nervi è vincolato, e lì ci troviamo dentro tutta la burocrazia italiana che paralizza ogni cosa. Capisco che si parla di archeologia industriale, ma mi chiedo: conta più l’amianto che la gente ha respirato per anni o un capannone diroccato?" Cosa la preoccupa di più?

"Che lì intorno ci vivono persone, c’è un albergo, ci sono spiagge frequentate da centinaia di ragazzi ogni giorno. Si è sempre negato o minimizzato: prima l’amianto non c’era, poi era solo nella guaina, poi anche sulle alette, poi su tutta la copertura. Intanto nessuno ha mai vietato la frequentazione dell’area".

Difesa della costa: ha espresso più volte preoccupazione per l’intervento a Scossicci. Perché?

"Perché temo si stia ripetendo l’errore già fatto a sud, dopo il Potenza. Quando si è difesa la zona, tutta l’energia del mare si è scaricata a nord, distruggendo chilometri di spiagge: dal balneare Acapulco al Circolo della Vela. Quello che era un litorale lunghissimo è oggi ridotto a pochi metri".

Cosa teme per il nuovo progetto?

"Se la difesa non sarà complessiva, e si faranno solo pezzi, il mare si accanirà sui tratti non protetti. È una regola semplice: se non trova sfogo, la forza dell’acqua si concentra. Avremo danni peggiori altrove".

Sul tema rifiuti, si batte la fiacca mentre la Tari è sempre più pesante.

"Siamo fermi al 65% di raccolta differenziata a giugno, una percentuale bassissima. Qualcuno deve spiegare perché. Le famiglie che abitano all’Hotel House fanno la differenziata? Ci sono 400-450 appartamenti, pagano tutti la Tari? Serve trasparenza".

Asterio Tubaldi