"Erosione peggiorata sul lungomare. E parco Europa accessibile nonostante i lavori"

L’erosione sul lungomare Marinai d’Italia è peggiorata, ma la giunta non ha speso nulla per mettere quel tratto in sicurezza. Il degrado in città riguarda poi le colate di catrame gettate sui sampietrini e il parco Europa, dove la gente va a passeggiare sebbene ci sia un cantiere in corso.

Luca Davide, segretario della Lega a Porto Recanati, prende di mira l’amministrazione comunale del sindaco Andrea Michelini. "Il lungomare sud, profondamente danneggiato dalla mareggiata dello scorso anno, non è stato ripristinato e la messa in sicurezza non è adeguata – osserva l’esponente leghista –. Le mareggiate degli ultimi mesi hanno eroso ulteriori porzioni peggiorando la situazione e spazzando via i pochi blocchi di cemento posizionati per difendere le tubature. Questa zona di lungomare versa in una situazione di degrado da più di un anno e non si sta facendo nulla. Nonostante il Comune – rincara la dose – abbia nelle casse 13 milioni di euro non spesi di avanzo in bilancio, non è stato stanziato un centesimo per ripristinare il lungomare. Come se non bastasse, sono ancora presenti le famose colate di catrame sui sampietrini, diventate virali su Facebook, malgrado sia stata promessa da tempo la loro rimozione".

Non manca il riferimento ai lavori in corso nel parco Europa. "Lì giocano bambini, passeggiano e siedono persone, nonostante la zona sia recintata e l’accesso sia vietato ai non addetti ai lavori – aggiunge Davide –. Si dovrebbe vigilare o almeno riparare la recinzione rotta per tutelare la sicurezza di tutti. Una zona del paese lasciata all’abbandono è una cattiva immagine per la città. Il sindaco non si sta facendo carico dei problemi dei portorecanatesi, abbandonati a loro stessi. Un’amministrazione immobile da più di tre anni, con le casse comunali gonfie di denari".