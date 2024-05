Errore medico, risarcimento di 77mila euro

L’Ast di Macerata ha deciso di liquidare la somma di 77.238 euro a M. N., che si era rivolto al tribunale per ottenere un risarcimento in relazione alle conseguenze emerse dopo le prestazioni sanitarie a cui era stato sottoposto nel novembre 2018 all’ospedale di Civitanova. Lo ha fatto in esecuzione di un’ordinanza emessa dal tribunale civile di Macerata (facendosi carico anche di 1.630 euro per la tassa di registrazione della stessa ordinanza), pur trattandosi di un contenzioso riferito alla gestione liquidatoria della vecchia Asur, cancellata dalla riforma sanitaria regionale del 2022. Insomma un caso di "malpractice", espressione con la quale ci si riferisce, a secondo dei casi ad abuso o illecito o negligenza o imperizia in ambito sanitario. In realtà la somma poteva essere più consistente, visto che il tribunale di Macerata ha accolto il ricorso, ma solo parzialmente.

La buona notizia, però, è che l’Ast di Macerata ha solo anticipato il pagamento e, quindi, recupererà questa somma. In fase di attuazione della riforma che ha istituito cinque aziende sanitarie territoriali, infatti, la gestione liquidatoria della precedente Asur è stata affidata all’Ast di Ancona, che dovrà procedere al rimborso degli oltre 77mila euro in questione. Ma sempre di soldi pubblici si tratta.

