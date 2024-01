"Errori gravi, ma Chierico andava espulso"

Giovanni Pagliari in sala stampa punta, legittimamente il dito anche sulla direzione arbitrale: "l’espulsione di Chierico era evidente e poteva cambiare il corso della partita. E’ ovvio che mi sarebbe piaciuto affrontare questa gara senza il fardello di due gol subiti davvero per nostri errori grossolani. Non possiamo e non dobbiamo concedere queste cose anche perché affrontiamo, lo ricordo, una categoria professionistica. Comunque, anche l’anno scorso dopo nove partite eravamo in grandi difficoltà e dico la stessa cosa di allora: ci salveremo senz’altro ed in fondo con il budget che abbiamo possiamo comunque contare su 23 punti. Non sono pochissimi." C’è il rischio legato ad un’autostima sicuramente non al massimo? "Sicuramente no: per quello visto in campo posso dire che sono soddisfatto del nostro gioco ma ripeto e rimarco non è possibile concedere queste reti".

Piero Braglia ha festeggiato al meglio il suo compleanno: "Partita più difficile di quanto non dica il risultato. Abbiamo regalato un gol, venivamo entrambe da impegni domenicali. Nel primo tempo abbiamo fatto quello che sappiamo fare ma presa la rete abbiamo dovuto cambiare ed in fondo non abbiamo corso rischi". Acquisti azzeccati quelli di Bumbu e Bernardotto: "Lo vedremo alla fine".

Ed a proposito di mercato oggi ci sarà l’annuncio dell’arrivo di Christian Shiba alla Recanatese.