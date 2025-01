Esagerano con i brindisi, arrivano le ambulanze

Alzano un po’ troppo il gomito nella notte di San Silvestro, soccorsi in cinque. Tre i principi di incendio, a causa dei botti, domati dai vigili del fuoco lungo la costa da Civitanova a Porto Recanati. Questo il bilancio della notte dell’ultimo dell’anno, almeno per quanto riguarda le richieste di intervento arrivate ai centralini della Croce Verde e dei vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro.

Dalla mezzanotte fino all’alba sono stati cinque gli interventi da parte della Croce Verde per altrettante persone che hanno esagerato con l’alcol e si sono sentite male. Fortunatamente non si sono registrate situazioni di particolare gravità. Le cinque persone soccorse, infatti, si sono riprese poco dopo essere state soccorse sul posto dal personale medico e sanitario del 118 e della Croce Verde, rifiutando poi alla fine anche il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta. Nulla di particolarmente grave, per fortuna.

Poco prima del brindisi di mezzanotte, i vigili del fuoco del distaccamento di via Aldo Moro sono intervenuti d’urgenza a Porto Recanati per un incendio, fortunatamente di lieve entità, che ha interessato un albero in zona centro. A innescare le fiamme le scintille di un fuoco d’artificio.

A Civitanova, nel cuore del borgo marinaro, un altro intervento dei pompieri civitanovesi è stato necessario un paio di ore più tardi, intorno alle 2.30, per due cassonetti in fiamme, anche in questi casi provocati dai botti esplosi.

Infine, a Porto Potenza, i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio di incendio di un cumulo di rifiuti.

La nottata di Capodanno dunque è trascorsa tra diverse richieste di intervento, per il personale che era impegnato nei i soccorsi e la sicurezza. Ma alla fine il bilancio per fortuna non ha registrato situazioni troppo allarmanti.

Chiara Marinelli