Esalta il sacro la mostra allestita da Patrizia Dignani per gli altri ospiti della casa di riposo e non solo

Una mostra speciale alla casa di riposo di Tolentino, aperta alla cittadinanza. Protagonista: Patrizia Dignani, ospite della struttura da aprile. Amante dell’arte fin da bambina, ha sempre dipinto, partecipando a mostre anche fuori provincia. E gli operatori dell’Asp non hanno potuto che innamorarsi delle sue opere. Una quarantina di queste, fino al 7 gennaio, sono esposte all’interno della struttura. "Per me dipingere significa condividere la bellezza e il mistero della vita" dice Patrizia, con la sua arte figurativa per lo più a tema sacro. Curatrice della mostra, la sua insegnante di arteterapia, Simona Scarpacci. "Patrizia è una bellissima persona - afferma l’animatrice Giovanna Mochi -, sempre generosa". "Quando la signora Patrizia ci ha proposto di esporre – spiega il direttore generale Laila Cervigni - ho subito accettato: avevo già avuto modo di vederne alcune e abbellire la nostra Asp con le opere di un’artista che vive da noi mi è sembrato bellissimo. I colori da lei utilizzati si sposano perfettamente con i locali della struttura e danno un tocco di luminosità rendendola ancora più accogliente". C’è anche un mercatino di Natale, alla portineria della casa di riposo: fino all’Epifania, dalle 9 alle 19.30, questo spazio è aperto al pubblico. Il ricavato serve a coprire l’acquisto dei materiali per le attività. E si può ammirare anche il presepe realizzato da Mariano Piampiani.