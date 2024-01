Esame della Corte dei Conti. Tre rilievi al bilancio 2021

Tardiva approvazione del rendiconto dell’esercizio 2021, mancata svalutazione di parte dei residui attivi di alcune entrate, e la mancata apposizione di vincolo sul risultato di amministrazione per le operazioni con i derivati. Sono le tre criticità rilevate dalla sezione controllo Corte dei conti delle Marche, in merito alla documentazione contabile della Provincia per gli anni 2020 e 2021. Proprio alla fine del 2021 le elezioni avevano indicato come nuovo presidente dell’ente il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli. Il primo punto è la tardiva approvazione del rendiconto 2021, "avvenuta il 18 maggio 2022, oltre i termini fissati dal legislatore. Il ritardo, anche lieve, può rappresentare sintomo di difficoltà nell’applicare rigorosamente le norme che disciplinano la materia". La sezione controllo ha poi chiesto chiarimenti "per ciò che attiene alla modalità di determinazione degli accantonamenti a titolo di Fondo crediti dubbia esigibilità, Fondo perdite società partecipate, Fondo rischi contenzioso e Altri accantonamenti prudenziali. Il Fondo crediti dubbia esigibilità è stato costituito adottando la metodologia di calcolo della media che permetteva il maggiore accantonamento. L’organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2020, rilevava "l’esiguità dell’importo rispetto al volume dei residui attivi composti per la maggior parte da contributi dovuti da pubbliche amministrazioni" raccomandando all’ente "di monitorare l’andamento di tali residui e attivare quanto necessario e opportuno per il loro realizzo". La Corte evidenzia poi la presenza di crediti risalenti nei confronti di pubbliche amministrazioni (riferibili persino alle annualità 2012-2013). La Sezione analizza l’accantonamento a fondo rischi contenzioso. "L’organo di revisione, nella relazione al rendiconto 2020, ha sollevato perplessità, considerando insufficiente la somma prevista dall’ente (5.072.733 euro) e ha invitato l’amministrazione ad elevare lo stesso "fino a euro 5.828.733". Nella relazione al rendiconto 2021, l’organo di revisione dichiarava congruo l’importo (2.976.712 euro). L’accantonamento in entrambi gli esercizi corrisponde a poco più dell’8 per 19 cento del valore complessivo del contenzioso (rispettivamente, 40.053.562 e 34.315.070 euro). La corretta determinazione dell’accantonamento è determinante per evitare che il risultato di amministrazione risulti privo di attendibilità". Infine, nell’analisi delle società controllate, la Corte invita la Provincia a "intraprendere ogni iniziativa per una rapida conclusione della procedura di liquidazione" per la società Rinascita e Sviluppo, non essendo ammesso il soccorso contabile. In conclusione, la sezione di controllo segnala "la sussistenza dei seguenti profili di criticità: tardiva approvazione del rendiconto dell’esercizio 2021, mancata svalutazione a mezzo Fcde di parte dei residui attivi e mancata apposizione di vincolo sul risultato di amministrazione a titolo di sterilizzazione dei rischi connessi all’operazione in derivati. Raccomanda un accurato monitoraggio del contenzioso e un’attenta valutazione dell’adeguatezza degli accantonamenti; adeguate iniziative per il miglioramento del tasso di riscossione delle entrate; il puntuale rispetto della disciplina in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio".