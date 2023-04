’Esame’ per i finalisti del Premio Strega

Macerata Racconta (2-7 maggio) scalda i motori per un’edizione che propone 50 appuntamenti attorno al tema "I mostri". Molti gli incontri da non perdere, da segnalare quello del 7 maggio, alle 17.30 al cinema Italia, quando Loredana Lipperini, narratrice e amata voce di Fahrenheit su Radio3, intervisterà al cinema Italia i 12 candidati del Premio Strega 2023. È l’unica tappa marchigiana del tour ufficiale di presentazione della prestigiosa dozzina: saranno così a Macerata gli autori Silvia Ballestra, Maria Grazia Calandrone, Andrea Canobbio, Gian Marco Griffi, Vincenzo Latronico, Romana Petri, Rosella Postorino, Igiaba Scego, Andrea Tarabbia, Maddalena Vaglio Tanet, Carmen Verde. A rappresentare l’autrice Ada D’Adamo, recentemente scomparsa, e il cui libro rimane in gara, sarà l’autore Davide Orecchio. L’incontro ad ingresso libero e senza prenotazione, sarà valido pure come formazione per insegnanti ed educatori.

Grazie al patrocinio dell’Ordine degli avvocati di Macerata e alla preziosa collaborazione del "Museo della Scuola Paolo e Ornella Ricca" dell’Università di Macerata, dieci appuntamenti del festival sono accreditati come incontri che rilasciano crediti formativi. È un’edizione ricca di ospiti capaci di catalizzare l’attenzione dei cittadini: per esempio interverranno Concita De Gregorio (4 maggio alle 21.30, teatro Lauro Rossi), Erri De Luca (7 maggio alle 21.15, Cinema Italia), Giovanni Floris (5 maggio alle 18.30, teatro della Filarmonica), Rosella Postorino (7 maggio alle 12, Antichi forni), Licia Troisi (6 maggio alle 18.30, teatro della Filarmonica), Dante Ferretti (6 maggio alle 21, teatro Lauro Rossi), Gian Luigi Nuzzi (3 maggio alle 21.15, teatro della Filarmonica), Paolo Nori (6 maggio alle 21.30, teatro della Filarmonica), Giordano Bruno Guerri (5 maggio alle 21.15, teatro della Filarmonica), Gabriella Genisi (6 maggio alle 17.30, auditorium biblioteca Mozzi Borgetti). Sono tanti in cui sarà possibile ascoltare autori e giornalisti conosciuti e apprezzati.

Altro importante momento del festival è il Premio Macerata Racconta Giovani, giunto alla nona edizione, che si divide in tre distinte sezioni e vede coinvolti tutti gli istituti comprensivi della città, il Corso di letteratura per l’infanzia del Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università di Macerata e gli istituti comprensivi di Caldarola, Belforte, Morrovalle, Montecassiano e Camporotondo. Un totale di oltre 40 classi delle scuole primarie e secondarie con circa 800 studenti coinvolti i quali, ispirandosi ai libri scelti come traccia dagli organizzatori, hanno realizzato i loro racconti originali da sottoporre alla Giuria del Premio.

Non solo, 200 universitari si sono cimentati nella realizzazione di un booktrailer, ispirandosi ai classici della letteratura per l’infanzia. I lavori realizzati sono stati pubblicati sul canale You Tube di Macerata Racconta e da martedì saranno resi nuovamente disponibili al pubblico, sempre sullo stesso canale. Le premiazioni avverranno al Cinema Italia il 2 maggio, a partire dalle 10, per gli istituti comprensivi fuori comune e il 4 maggio, a partire dalle 9, per quelli di Macerata e saranno condotte da Lucia De Luca con l’intervento dell’autore Alessandro Riccioni. La premiazione della sezione Booktrailer si svolgerà il 2 maggio alle 14 al Polo Bertelli, con la conduzione del professor Juri Meda.