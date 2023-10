Esame per la patente. Risposte giuste via cellulare

All’esame della patente con auricolari bluetooth e cellulare. Per questo è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato un giovane pakistano residente in provincia.

La scorsa settimana, in occasione di una sessione di esame teorico per la patente B alla motorizzazione civile, il 20enne si era presentato nascondendo addosso uno smartphone collegato a un auricolare senza fili. Così aveva potuto ricevere dall’esterno tutte le risposte esatte ai quiz. Ma quando hanno visto che non aveva commesso neanche un errore, i funzionari della motorizzazione si sono insospettiti, ed è bastato un controllo sommario per scoprire il cellulare. A quel punto hanno chiamato i carabinieri. Una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata si è dunque presentata negli uffici a Piediripa per verificare come stessero le cose, e sebbene il pakistano negasse di aver barato, i militari hanno subito trovato e sequestrato l’auricolare che era connesso allo smartphone. Il ragazzo aveva ricevuto da un complice tutte le risposte giuste ai quiz. Auricolare e telefono sono stati sequestrati dai carabinieri, e il giovane è stato denunciato per truffa ai danni dello Stato.

Purtroppo non è la prima volta che cittadini stranieri si presentano alla motorizzazione armati di strumenti tecnologici più o meno sofisticati: in un caso, è stato necessario uno strumento specifico per estrarre dalle orecchie di un giovane un piccolissimo auricolare. Per avere questo super aiuto da casa gli aspiranti guidatori pagano anche somme significative, ma in questo modo potrebbero avere la patente persino sapendo appena l’italiano; molte volte però i loro piani saltano, grazie alla sorveglianza dei funzionari della motorizzazione civile.

Paola Pagnanelli