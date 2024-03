Esame superato a "Viva Rai 2": a Fiorello la patente da ’matto’

"Non sapevamo che cosa aspettarci. E, infatti, è saltata la diretta, dove siamo solo comparsi tra la gente. Ma subito dopo, è stato celebrato il rito: Fiorello ha fatto tre giri intorno a una vasca con movimenti che esprimono la pazzia dicendo continuamente “a Monteco’ se non sì matto non te ce vò“, poi gli ho spruzzato dell’acqua addosso. Infine gli ho dato la patente da matto, la numero 2.237. Il video dovrebbe andare in onda la settimana prossima, forse già lunedì". Francesca Serafini, appena tornata da Roma, racconta entusiasta l’esperienza vissuta ieri insieme al gruppo "Li matti de Montecò" alla trasmissione Viva Rai2. "Tutto doveva essere fatto durante la diretta – spiega - poi non sappiamo per quale motivo, la situazione è cambiata. Ma abbiamo poi fatto quanto era stato concordato, cioè consegnare la patente a Fiorello, lo spettacolo e il divertimento non sono mancati". Il gruppo folcloristico era già stato notato l’anno scorso e proprio il nome particolare, "Li matti de Montecò" aveva sollecitato la curiosità nello staff di Fiorello. Venne contattata la Pro Loco e di nuovo il gruppo anche perché era emersa la storia della "patente da matto" e il modo in cui questa veniva rilasciata. Da qui la richiesta di presentarsi in trasmissione a celebrare il rito. Chi far partecipare a Viva Rai2 se non colei che è titolata a farlo (insieme al padre Cesare che l’ha ideata e alla madre), cioè Francesca Serafini? "Oltre al divertimento sono rimasta colpita dalla straordinaria umanità di Fiorello, disponibile a stare tra la gente e con la gente - conclude Francesca -. Sono rimasta anche molto colpita dall’imponente organizzazione che sta dietro alla trasmissione. Insomma, un’esperienza stupenda e indimenticabile".

f. v.