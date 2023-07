Esami di maturità: i 100 e lode La ’stella’ a cinque anni di impegno

Sono 118 i neodiplomati nei 16 istituti superiori della provincia di Macerata che nei giorni scorsi hanno concluso il loro percorso con il massimo dei voti, 100 e lode. Va sottolineato che si tratta di studenti e studentesse che hanno raggiunto una valutazione eccellente in tutte e tre le prove d’esame (condizione indispensabile per avere la lode), 60 punti, e che sono stati ammessi a sostenerle con il livello più alto del credito, 40 punti, indice che negli ultimi tre anni di corso hanno sempre avuto risultati estremamente positivi.

Un gruppo consistente di giovani lanciati verso il futuro per premiare i quali nei giorni scorsi si è svolta a Cingoli una cerimonia di riconoscimento per la preparazione raggiunta. L’iniziativa è stata voluta e organizzata dal dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, Roberto Vespasiani, affiancato dal sindaco di Cingoli, Michele Vittori, dall’assessore comunale all’istruzione, Martina Coppari, e dalla dirigente dell’Ipseoa "Varnelli", Antonella Canova. Ai neodiplomati è stato consegnato un attestato al merito, preparato dal liceo artistico "Cantalamessa" e una copia, donata dall’Usp, de "Il futuro siete voi". In questa pagina, tre neo diplomati con 100 e lode raccontano la loro esperienza agli esami e manifestano la loro soddisfazione per il risultato conseguito.