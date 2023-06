Esami di Stato, la prova d’italiano "WhatsApp la traccia più scelta"

di Lorenzo Fava

Maturità 2023 a Macerata: nella prima prova scritta, il tema di italiano comune a tutti gli indirizzi scolastici, in molti hanno scelto la tipologia C, ossia la riflessione su argomenti d’attualità, con lo spunto da un articolo di Marco Belpoliti, "Elogio dell’attesa nell’era di whatsapp" che è andato per la maggiore. I maturandi, all’uscita dagli istituiti, hanno parlato del loro tema, di come hanno vissuto la "notte prima degli esami" e dei progetti per il futuro. "Ho scelto la traccia c2, collegando la tematica del tempo alle letterature di area francese e cinese, alle filosofie di Marx e Bergson oltre che alle opere di Svevo e Joyce – racconta Alessandro Gianferro, del 5°E del liceo linguistico Leopardi –. Quest’estate andremo in vacanza con amici in Albania poi, a settembre, inizierò a studiare relazioni internazionali a Forlì". "Optando per la traccia b1, sul concetto di nazione, ho declinato il mio testo secondo due direttrici: una di politica interna, parlando di libertà in campo economico e giudiziario, e una di politica estera, privilegiando la cooperazione internazionale al nazionalismo – dice Alessandro Carancini, 5°C del Classico –, temo più l’orale che la prova di latino, che comunque non va sottovalutata. Dopo un’estate di riposo andrò a studiare Economia". "Nella traccia b2 ho parlato di come le aziende limitino la creatività copiando vecchie tendenze – dice Larisa Sancariuc, 5°C del Cantalemessa –, la notte pre esame è stata tranquilla, passata a scherzare con amiche. Pur avendo una buona parlantina sono spaventata dalla prova orale, dopo la quale mi iscriverò, a Macerata, a Scienze della formazione, adorando io i bambini". Restando all’Artistico, Anna Compagnucci, con la proposta b2 (su Piero Angela), ha invece scritto come "l’evoluzione ha la sua positività in quanto migliora la qualità della vita, specie in campo medico e farmacologico", e aggiunge: "Questa notte è stata abbastanza carica d’ansia. Dopo i viaggi estivi andrò a studiare design industriale al Politecnico di Torino". All’Ite Gentili, Leonardo Mogliani, Alessio Piergiacomi e Angela Bernardini hanno scelto la traccia c2: "Mi sono concentrato sulla differenza di percezione dell’attesa fra le generazioni passate e quelle di oggi – asserisce Piergiacomi –. Alla seconda prova ci aspetta economia aziendale, ma sono tranquillo. Dopo una vacanza a Corfù, quest’estate, mi iscriverò a una facoltà di Ingegneria online, così che possa coniugarla al calcio". Nicola Accorsi, 5°D dello Scientifico Galilei: "Ho scritto di Quasimodo, rapportando la sua poesia alle opere di Leopardi e Pasolini, oltre che a positivismo e futurismo. La scorsa notte io e alcuni compagni di classe abbiamo cantato, sotto la scuola, Notte prima degli esami di Venditti. Spero ora di entrare a Medicina". Il suo compagno di istituto Emilio Lamberti invece ha analizzato il testo tratto da Piero Angela, parlando "dei lavoratori in relazione al capitalismo e all’intelligenza artificiale".