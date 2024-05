Esami e terapie nel Punto Salute

Fiuminata ha un nuovo Punto Salute. Si tratta della seconda struttura inaugurata nella Ast di Macerata dopo quella di Recanati, allo scopo di garantire ai territori una medicina di prossimità, soprattutto nelle aree montane dove la maggior parte della popolazione è anziana e vive in luoghi distanti dagli ospedali.

L’ambulatorio, situato nei locali dell’ex sede della Guardia medica in via Roma 33, è aperto il mercoledì e il venerdì, con orario 10-13, ed è accessibile per i cittadini dietro presentazione di impegnativa del Medico di Medicina Generale o di altro specialista. Nel centro si possono fare numerosi esami diagnostici e terapie come elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco, misurazione della glicemia e dei parametri vitali, medicazioni semplici e avanzate, bendaggi e rimozione di punti di sutura. Sono previste anche attività di educazione e promozione alla salute, orientamento e informazione all’utente e attività di counseling. "L’ambulatorio è rivolto all’erogazione di prestazioni programmabili - ha spiegato il direttore di Ast Macerata, Marco Ricci–, ma rappresenta un riferimento importante per la salute di cittadini che vivono nelle aree interne, come Fiuminata e anche i Comuni limitrofi di Pioraco e Sefro, dove la popolazione è prevalentemente anziana e dove avere un Punto Salute a cui rivolgersi diventa fondamentale per garantire l’equità dell’accesso alle cure per ogni cittadino".

Presente anche l’assessore regionale Filippo Saltamartini che ha rimarcato l’impegno per il potenziamento della sanità territoriale. Un’attività che si sta attuando anche attraverso l’apertura dei cinquanta Punti Salute che saranno complessivamente attivati nelle Marche entro l’anno. L’obiettivo è garantire servizi ai cittadini marchigiani che vivono nelle aree dell’entroterra, ridurre le liste di attesa e alleviare la pressione e gli accessi impropri alle strutture ospedaliere. Per prenotare l’appuntamento al Punto Salute è necessario telefonare al numero 0733.6392591 contattando il personale infermieristico, oppure scrivere una mail all’indirizzo: fiuminata.distretto@sanita.marche.it, oppure è possibile presentarsi direttamente al Punto Salute mercoledì e venerdì, dalle 10 alle 13.

Gaia Gennaretti