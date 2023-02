Sanità Macerata, dal doppler alla risonanza magnetica: “Esami impossibili da prenotare”

Tommaso Claudio Corvatta, medico di base ed ex sindaco di Civitanova, lancia l’allarme sulle liste d’attesa

Macerata, 6 febbraio 2023 – Liste di attesa sanitarie nelle Marche, sempre più spesso la risposta alla richiesta di una data disponibile per effettuare un esame medico è ‘imprenotabile’. Calendario chiuso quando la priorità dell’utente è intermedia e bisogna ricorrere al privato per cercare risposte, perché non avere urgenza non significa che non sia importante indagare subito l’origine dei problemi di salute. Che poi è il principio della prevenzione, che a volte salva la vita. E per non rischiare si mette mano al portafoglio e si paga tutto, anche quello a cui si dovrebbe avere invece diritto come prestazione dello Stato.

I casi di liste chiuse sono sempre più numerosi e uno di questi lo denuncia Tommaso Claudio Corvatta, ex sindaco e medico di base a Civitanova.

"Venerdì 3 febbraio, tentativo di prenotazione con il Sistema sanitario di un doppler, un esame per studiare la circolazione sanguigna corporea. La risposta è: ‘nessuna disponibilità nella regione Marche’, come succede sempre più spesso".

La testimonianza di Corvatta è accompagnata dall’amarezza del medico di fronte al sistema che non funziona. "Ci abbiamo fatto l’abitudine – dice – sia io che i pazienti a questa risposta, ma venerdì lo scoraggiamento è stato troppo. È come se mi si chiedesse di lavorare senza mani o senza gli occhi, mentre per il paziente è come se fosse catapultato istantaneamente a cinquanta anni fa, quando per la sua salute c’erano solo il medico e il farmacista del paese".

"Ma – commenta con sarcasmo – se il paziente paga, io riacquisto le mani e la vista e la persona che ha bisogno torna nel ventunesimo secolo. È così per il doppler per gli esami endoscopici, per le visite di controllo come ad esempio la mammografia, per la quale siamo abbondantemente oltre i due anni ormai. Parlo di esami richiesti con priorità intermedia. Nel patto tra lo Stato e il cittadino – conclude Corvatta – non sono comprese tutte le possibili prestazioni sanitarie, ad esempio non è compresa la chirurgia puramente estetica e nemmeno il nostro progetto Familia Doc. Se, però, non si ha la possibilità di scegliere una prestazione che lo Stato a parole ti garantisce e sei costretto a pagare, come in questo e in tantissimi altri casi, è un sopruso".

Quello denunciato da Corvatta non è un caso isolato. Alla redazione del Carlino arriva la segnalazione di un cittadino di Corridonia al quale il medico aveva prescritto una risonanza magnetica lombo-sacrale, con priorità B (da effettuare quindi entro dieci giorni). "Ho chiamato il Cup – racconta – e mi hanno risposto che nelle Marche non c’era nessuna disponibilità per questo esame. Nessun dottore poteva accettare la mia domanda. L’unica soluzione che mi hanno prospettato è stata di ritentare nei prossimi giorni".