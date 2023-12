"Esami rapidi, diventi la regola"

Immediata la replica del comitato ’Salviamo l’ospedale’ alla dichiarazione dell’assessore camerte Stefano Falcioni che, preoccupato ci si dimentichi delle eccellenze della struttura ospedaliera, ha condiviso l’esperienza di aver ricevuto la prenotazione per un elettrocardiogramma a distanza di soli tre giorni. Falcioni è intervenuto perché stanco di vedere il nosocomio finire troppo spesso sui giornali per critiche riguardo la mancanza di professionisti. L’assessore ha sottolineato le eccellenze di ortopedia e chirurgia, ed ha difeso anche il reparto di cardiologia riportando l’esperienza personale di aver potuto effettuare un elettrocardiogramma con una semplice prenotazione dopo soli tre giorni. Lo ha seguito il consigliere regionale Gianluca Pasqui, membro della commissione sanità, e capogruppo di Falcioni, sottolineando anche lui la modernità della struttura e, riferendosi alla carenza di professionisti, ha sostenuto come fosse un problema non "regionale, ma nazionale", ricordando la sua proposta di norma regionale tesa a favorire la scelta da parte dei medici di strutture del cratere.

La nota critica del comitato ’Salviamo l’ospedale’ parte con i rallegramenti all’assessor Falcioni "per la velocità con la quale potrà eseguire l’esame medico e alla dirigenza della struttura sanitaria per la magnifica prova di efficienza", confidando che tempistiche così ravvicinate siano assicurate a "tutti i comuni cittadini che necessitino di analoghi servizi". La nota parla poi di cardiologia che "si occupa di cose ben diverse e un tantino più complicate di semplici esami diagnostici che vengono eseguiti in regime ambulatoriale e che, ad oggi, in reparto sembra esserci rimasto solo il primario verso il quale esprimiamo tutta la nostra solidarietà". A Pasqui il Comitato replica sull’attuazione della legge di un anno fa da lui proposta per le professionalità nel cratere, che dovrebbe dare risorse ai comuni e promuovere tramite la Regione la residenzialità, ma di cui non si vedono progetti. L’ultima frecciata viene rivolta alla Regione per il veloce ricollocamento in altra posizione di Daniela Corsi, rimossa da direttrice Ast per mancanza di titoli, e all’allontanamento dall’ospedale di un professionista per motivi non ancora chiariti.