Escalation di furti: è caccia al ladro

di Giorgio Giannaccini

La recente escalation di furti avvenuta a Porto Recanati non sarebbe opera di una banda, ma di un ladro seriale, alto, incappucciato e soprattutto molto veloce. Queste le indiscrezioni sulle indagini serrate che stanno svolgendo i carabinieri della Compagnia di Civitanova, diretti dal sottotenente Cristian Mucci. In meno di una settimana ammontano a sette i colpi messi a segno e altri quattro tentati, ai danni di attività commerciali e stabilimenti balneari.

Ieri mattina i carabinieri della caserma di Porto Recanati si sono recati al comando della polizia locale, dove hanno acquisito le immagini di videosorveglianza pubblica, oltre ad aver già prelevato quelli di un negozio in via Bocci.

Inoltre, a supporto dei filmati, ci sarebbe anche la testimonianza di qualche residente che avrebbe visto il balordo fuggire, e cioè una figura longilinea, agile e vestita con un felpa (ma con il viso coperto dal cappuccio). E proprio su tale pista, i militari dell’Arma stanno cercando di risalire all’identità del malfattore. Altro elemento a supporto del fatto che si tratti di un unico ladro è il modus operandi con cui sono state compiute quasi tutte le razzie: sfondare le vetrine con un mattone o qualsiasi oggetto trovato per strada, per poi accanirsi sulla cassa oppure su qualche spiccio a vista.

E gli orari sono più o meno gli stessi, sempre nottetempo, tra le 22 e mezzanotte. Gli ultimi furti si sono registrati tra lunedì e martedì, a tarda ora, quando il malfattore si è intrufolato nella barberia "Dimensione Uomo" in piazza dei Mille, al ristorante "Baia del Corso" in corso Matteotti e nel negozio "Alessandro parrucchiere per uomo" in via Bocci.

In questi tre casi, ha sfondato la vetrate delle tre attività, rubando i soldi dal registratore di cassa. E nella stessa serata aveva assaltato pure la giostra per bambini "Gioialand", in piazza del Borgo. Ma in quel frangente aveva forzato a mano la finestra della cabina e poi rubato degli spicci da un cassetto. Episodi che purtroppo si sono sommano alle scorribande dei giorni precedenti, avvenute nella parrucchieria "New Team" di via Brodolini e nei due balneari Peter e Oasi.