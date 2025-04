Escape room all’aperto. Indizi e colpi di scena con "La Bomba"

"La Bomba", l’escape room all’aperto, torna ad animare il centro storico di San Severino. Dopo il grande successo delle precedenti edizioni che si sono svolte quest’inverno, realizzate in collaborazione con il coinvolgimento dell’assessore al turismo, Michela Pezzanesi, sabato la città si trasformerà nuovamente in uno scenario immersivo di gioco, con indizi, prove di logica e colpi di scena distribuiti tra i luoghi più iconici del centro storico.

L’escape room "La Bomba" non è solo un gioco, ma un’esperienza coinvolgente che unisce adrenalina, cultura e scoperta del territorio. I partecipanti, organizzati in piccoli gruppi, dovranno collaborare per risolvere enigmi e "disinnescare" la bomba virtuale in 90 minuti, accompagnati da una guida misteriosa, rigorosamente in maschera.

Le prenotazioni saranno aperte a partire da inizio aprile, ai numeri 328 3749956 e 3517144426.