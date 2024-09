Esce di casa con il cane e sparisce nel nulla: trovata dopo ore d’ansia

San Ginesio (Macerata), 11 settembre 2024 – Si erano perse le sue tracce a mezzogiorno, quando era uscita con il cane per una passeggiata. Attorno alle 19.30, il marito aveva fatto scattare l’allarme ma, poco dopo che la macchina delle ricerche si era messa in moto, è stata trovata, in buone condizioni di salute.

Ore d’ansia, questa sera, a San Ginesio, dove una donna di quarant’anni di origini russe era sparita nel nulla dopo essere uscita di casa per una passeggiata con il cane. Attorno alle 19.30 il marito ha dato l’allarme e subito sono partite le ricerche nella zona vicina al centro storico. Sul posto i carabinieri e due squadre dei vigili del fuoco. Attorno alle 21.30 è arrivato il lieto fine. La donna è stata ritrovata in buone condizioni di salute: era con un’amica.