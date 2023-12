Esce di casa. Ritrovato ferito 35enne

Ore di paura lunedì, dopo la scomparsa di un 35enne che aveva minacciato di togliersi la vita. L’uomo è stato ritrovato solo a tarda notte a Esanatoglia, gravemente ferito ma per fortuna ancora vivo. L’allarme è arrivato nel pomeriggio da Fabriano, dove l’uomo era uscito dalla casa dei genitori con propositi autolesionistici. Le ricerche dopo qualche ora hanno permesso di ritrovare la sua auto a Esanatoglia, vicino l’eremo di San Cataldo. A quel punto carabinieri, vigili del fuoco e uomini del soccorso alpino hanno concentrato le ricerche in quell’area, e all’una di notte hanno ritrovato il 35enne: l’uomo era caduto ai piedi di una profonda scarpata sotto all’eremo. I soccorritori si sono calati, per imbracarlo e affidarlo al 118. Dopo un primo ricovero a Torrette, è stato portato all’ospedale di Ancona. Le sue condizioni sono piuttosto gravi, per le conseguenze della caduta.