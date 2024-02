Esce di strada con la sua auto e finisce nel fosso. Donna ferita portata in eliambulanza ad Ancona

Brutta avventura questa mattina, verso le 11,30, per una donna che mentre percorreva, a bordo della sua Fiat 500, la strada Regina, all’intersezione tra questa e contrada Chiarino, in località Vallememoria, nel territorio comunale di Recanati, ha perso il controllo del mezzo ed è finita in un fosso ai lati della carreggiata. Da una prima sommaria ricostruzione dell’accaduto da parte della Polizia Municipale, intervenuta sul posto insieme al 118 e ai Vigili del Fuoco, non risultano coinvolti altri veicoli. E’ stata chiesta l’eliambulanza che ha provveduto a trasportarla all’ospedale regionale di Torrette. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.