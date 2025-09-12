Esce il nuovo singolo di Gretel: "Canto il mio contrasto interiore"

Si chiama "Ego" il nuovo singolo di Greta Palmieri, in arte Gretel, che uscirà oggi su tutte le piattaforme digitali. La cantante, ventisettenne di Corridonia ma originaria della Lituania, ha scritto un brano intimo e malinconico che racconta la lotta interiore tra la luce e ombra, trasformando fragilità e conflitto personale in musica. "Ego – racconta Gretel – nasce dalla mia dualità, quel contrasto tra la componente interiore di me che nascondo un po’ per timidezza e quella parte esteriore che invece mostro con più solarità".

Anche questa volta, c’è il passato che ritorna. "Personalmente – prosegue l’autrice di Ego -, ho avuto un trascorso difficile. La mia è una storia di adozione, di bullismo subito e di dislessia: sono tre tematiche che affronto pubblicamente, sui social c’è una community che mi segue perché si rivede nella mia storia. Perciò questa canzone rappresenta anche e soprattutto un invito ad essere se stessi, a celebrare la diversità come ricchezza".

Se a livello concettuale c’è continuità con i brani realizzati precedentemente da Gretel, come "Soltanto tu" o "Parti di me" (2024), "voglio raccontare – ricorda Palmieri - tutto il mio passato per comunicare che non bisogna sentirsi soli", in "Ego" si assiste invece ad un "cambio drastico di sonorità. Rispetto ai precedenti, qui andiamo verso il Pop-Urban".

Più che emozionata, la cantautrice si dice "serena e felice, non vedo l’ora che esca la canzone – rivela -. Per la produzione, abbiamo collaborato con i ragazzi di Neve Sound Studio". E sui progetti futuri, le idee sono chiare: "sto già lavorando ad altri testi – conclude Gretel -. Poi, ho in mente di partecipare ai cast di Musicultura e ‘Una voce per San Marino’, a cui ho già preso parte in passato".