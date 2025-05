Esche avvelenate per i cani. Il Comune ordina la bonifica

Una nuova ordinanza di bonifica di un’area pubblica è stata emanata lunedì mattina dal sindaco di Matelica Denis Cingolani, a seguito del rapporto di segnalazione da parte del medico veterinario Gian Enrico Magi di un sospetto avvelenamento in località Rastia. Un evento purtroppo non occasionale negli ultimi mesi, soprattutto nella zona interessata dalla bonifica, visto che già nel mese di febbraio in località Vinano era stata emessa una precedente simile ordinanza di bonifica, che aveva coinvolto i proprietari dei terreni interessati. Come nell’ultimo caso, l’ordinanza fa seguito a un referto medico sui campioni ricevuti, sottoscritto dai responsabili della sede di Tolentino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana. Nell’ordinanza si stabilisce che siano avviate indagini per l’individuazione dei responsabili del fatto, e che "si provveda alla bonifica mediante personale addetto allo spazzamento stradale, munito di apposite attrezzature e strumenti di protezione, con particolare riferimento alle siepi, agli anfratti ed alle zone dove è solita e probabile la presenza di esemplari canini e sia possibile la frequentazione di persone". m.p.