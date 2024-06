"Esclusi dall’assistenza per le feste del patrono"

È guerra fra Croce Gialla e il Comune di Recanati dopo l’estromissione del sodalizio, che opera nella pubblica assistenza da oltre vent’anni, dall’assistenza sanitaria nei due giorni della fiera di San Vito. Uno sgarbo che ha mandato su tutte le furie i vertici della Croce Gialla.

"Per la prima volta – scrivono – la nostra associazione è stata esclusa dall’assistenza in occasione della fiera del patrono. Questo pomeriggio un’ambulanza della Cri di Porto Potenza è passata sotto i nostri occhi e si è posizionata dove di solito parcheggiamo quando ci sono le manifestazioni in piazza. Una bizzarra combinazione? Un’amnesia amministrativa? Niente di tutto ciò". La Croce recanatese non se la prende con l’amministrazione Bravi, ma tira in ballo "uno zelante e solerte dirigente comunale che ha avuto un’illuminazione: di punto in bianco ha deciso che anche i servizi, come l’assistenza alla fiera del patrono, dovessero andare a gara ignorando che in queste occasioni il territorio conta più della rotazione, questo è il termine che è stato usato. In queste circostanze essere presenti nel luogo dove si fanno i servizi è importantissimo, serve a cementare il rapporto tra cittadini e l’associazione fatta anch’essa di cittadini orgogliosi di aiutare chi ha bisogno di aiuto".

Una polemica dalla quale si tira fuori Matteo Carlocchia, presidente della Croce Rossa di Porto Potenza Picena. "Da quello che so, il servizio – ha precisato – l’avevano passato alla Croce Rossa di Loreto che ha declinato l’invito perché non rientrava nel suo territorio di competenza. A questo punto il dirigente del Comune ha contattato noi, perché c’era un problema di fatturazione elettronica: noi possiamo farla mentre, da quello che ho capito, la Croce Gialla non è tenuta essendo un’onlus". Infine la Croce Rossa Italiana ha competenza su diversi territori come Recanati, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova e Montecosaro. Carlocchia ricorda, inoltre, che a Natale il comitato, che ha organizzato il presepe vivente di Potenza Picena, ha dato il servizio alla Croce Gialla di Recanati e anche se "a noi è dispiaciuto, non abbiamo fatto alcuna polemica".