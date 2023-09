"Esclusiva a Tolentino: Basiti sulla scuola Liceo Filelfo"

Il sindaco di Tolentino Mauro Sclavi e tutta l’amministrazione comunale invitano i cittadini, domenica alle 16.30, all’incontro che si terrà all’interno degli ex licei (ingresso in via Tambroni, angolo via Parisani) per illustrare l’intervento di recupero effettuato sulla porzione resa agibile. L’edificio sarà aperto e visitabile fino alle 20. Ma la locandina diffusa per annunciare l’iniziativa suscita la reazione della coalizione di centrodestra, ovvero Tolentino nel Cuore, Fratelli d’Italia, È Viva Tolentino, Lega, Forza Italia e Udc. "Siamo su Scherzi a Parte? E’ questo ciò che abbiamo pensato quando abbiamo visto circolare una locandina con su scritto "La nostra prima opera pubblica-La scuola Liceo Filelfo", con un open day fissato proprio il giorno di San Nicola, domenica, dove l’amministrazione annuncia di incontrare i cittadini – spiega il gruppo –. Siamo basiti. Questo modo di voler continuare a gettare fumo negli occhi dei cittadini è indecente e, ci sia consentito, immorale. Con quella locandina si vuol far passare il messaggio che l’ex orfanotrofio sia pronto per essere destinato a sede dei licei, quando tutti sanno che così non è e non sarà, almeno nel prossimo futuro, in quanto non esistono le condizioni necessarie al trasferimento degli studenti. La dicitura "open day", poi, sembra essere stata messa per trarre in inganno i genitori, con una terminologia solitamente utilizzata dalle scuole nelle giornate in cui vengono presentati corsi e insegnanti".