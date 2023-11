Escono per la spesa e i ladri svaligiano casa

di Asterio Tubaldi

Il tempo di andare a fare la spesa, appena 30 minuti che, però, sono stati sufficienti per mettere a soqquadro la casa e portarsi via un bottino di circa 5.000 euro. È la trista avventura capitata a una coppia di sposi molto conosciuta in città che abita in via Lorenzo Nina a Spaccio Fuselli: Roberto Sabbatini e sua moglie Manana Mananita Siprashvili, georgiana. Erano le 17.30 di lunedì quando i due escono da casa per recarsi in un vicino supermercato. Subito i ladri entrati in azione: salgono su un terrazzo dell’abitazione, posto al secondo piano, arrampicandosi a un palo di una antenna e, dopo aver forzato una finestra, sono entrati nella camera da letto dove hanno aperto tutti cassetti rovesciando ogni cosa sul pavimento. Visitano, quindi, le altre stanze, che sono attigue alla camera da letto, mettendo anche qui tutto sotto sopra. Riescono a recuperare una somma in contanti di 2.500 euro, quindi arraffano tutti gli oggetti in oro, catenine e anelli, e si danno alla fuga favoriti dall’oscurità. È probabile che siano stati indotti a lasciare la casa dall’arrivo, verso le 18, del fratello di Roberto che abita proprio accanto. Questo, infatti, insospettito dall’abbaiare del cane ha controllato che tutto fosse a posto limitandosi, però, a dare una sbirciata al piano terra dove c’è la cucina. Che fossero in più di uno lo proverebbero le diverse impronte delle scarpe che hanno lasciato in giro e che i carabinieri della stazione di Recanati hanno fotografato, effettuando la sera stessa un sopralluogo. "E’ una sensazione bruttissima – ci dice Sabbatini – che non auguro a nessuno. Il nostro stato d’animo è a terra perché viviamo una sensazione di pericolo e paura. Vorrei dire a questi soggetti che posso capire il periodo difficile, che può indurre qualcuno a rubare, ma devono comprendere a loro volta il danno che arrecano alle persone". Nella stessa serata c’è stato anche un altro tentativo di furto a 500 metri di distanza, su un’altra abitazione. "Sono sicuro – aggiunge Sabbatini – che questi ladri stavano spiandoci controllando le nostre abitudini, semmai come si spiega che sono entrati in azione non appena abbiamo chiuso la porta di casa? Quello che ferisce di più – confessa infine Sabbatini – è che questi malviventi hanno toccato anche i nostri affetti più cari. Da quando un mio fratello è morto, circa 20 anni fa, ho conservato il suo portafoglio con dentro 150 euro e lo stesso ho fatto quando ho perso mia madre: nel suo c’erano 30 euro. Per rispetto e in loro memoria non ho mai toccato quei soldi. Oggi sono nelle tasche dei ladri". Telecamere in zona non ci sono. Denunciato il furto e bloccata ogni carta di credito.