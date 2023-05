Escursione dedicata ai sentieri collinari

"Sulle vie di Colsalvatico" è il titolo dell’escursione che si svolgerà a Camporotondo di Fiastrone domenica con la guida Gae Luca Giacomazzi, organizzata dal Comune con il Circolo Colsavatico. Ritrovo alle 8.30 ai giardini Campofiera, alle 9 partenza per escursione ad anello, alle 13 pranzo al Bar Monia con prodotti tipici. Info e prenotazioni (entro venerdì) ai numeri 3296468844, 3393029539 o 3396356896. "Un’occasione unica per conoscere questo affascinante territorio alle pendici dei Monti Sibillini", spiegano i promotori. Un percorso di circa 10 chilometri per i sentieri collinari.