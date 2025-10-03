Escursione e concerto al tramonto. Il Festival dell’Appennino a Elcito

Domani il Festival dell’Appennino farà tappa a Elcito di San Severino, il borgo arroccato sul Monte San Vicino e soprannominato il "Tibet delle Marche". La giornata prevede un’escursione pomeridiana ad anello (8,5 chilometri, dislivello 360 metri, difficoltà E, circa 3 ore di cammino) con partenza alle 14.30 da Elcito e rientro nel borgo, seguita alle 18 dal concerto al tramonto dei 50 Celt, band capace di fondere sonorità rock e tradizioni celtiche con strumenti antichi e moderni. La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione sul sito www.festivaldellappennino.it.

L’appuntamento, penultimo della fase autunnale, unisce natura, cultura e musica, e si inserisce in un programma che nel 2025 conta ben 27 eventi in 28 comuni distribuiti tra Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, i territori colpiti dal sisma del 2016-2017. Il Festival, promosso dal commissario straordinario al sisma e dal BIM Tronto insieme ad altri tre Bacini Imbriferi montani, nasce per valorizzare borghi resilienti che custodiscono patrimonio artistico, ambientale e tradizioni uniche. "Il Festival – ha spiegato il commissario al sisma Guido Castelli – significa anche riparazione economica e sociale: incentivare il turismo lento e sostenibile, far conoscere a un pubblico ampio luoghi autentici come Elcito e sostenere il tessuto imprenditoriale locale". Sulla stessa linea il presidente del BIM Tronto, Luigi Contisciani, che definisce Elcito "una perla dove la grandiosità della natura incontra la spiritualità". Soddisfatta anche la sindaca di San Severino, Rosa Piermattei, che sottolinea come il borgo rappresenti "la quintessenza di ciò che il Festival vuole raccontare: autenticità, resilienza e bellezza".

I 50 Celt, protagonisti della serata, offriranno un viaggio sonoro dalle Asturie all’Irlanda, passando per Bretagna, Cornovaglia e Galizia, con brani che mescolano la melodia tradizionale a chitarra elettrica, basso e batteria. Dopo il concerto sarà possibile cenare nelle strutture ricettive di San Severino, mentre a Elcito è disponibile il Ristoro Il Cantuccio. Un’occasione per scoprire uno dei borghi più suggestivi dell’Appennino centrale e vivere un’esperienza che unisce escursionismo, musica e comunità.