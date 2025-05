Escursione sulle orme della Sibilla

Domani giornata all’insegna della cultura montana. Il ritrovo è alle 9 a Monte d’Aria, a Serrapetrona, per una piccola escursione. Un percorso adatto a tutti. Alle 11.30 arrivo al rifugio del Bosco di Mambrica dove Tea Fonzi, storica e divulgatrice, accompagnerà i presenti alla scoperta della Sibilla e del suo ruolo nella società montana appenninica. Alle 14, nel parco forestale, concerto degli Ogam. Possibilità di pranzo al rifugio o al sacco in autonomia. L’iniziativa si chiama "Il rifugio racconta". L’associazione Bosco di Mambrica Aps di Serrapetrona, che è anche un circolo affiliato Legambiente, gestisce il rifugio demaniale di Manfrica e oltre 17 ettari del bosco adiacente. Dopo aver recuperato e riqualificato struttura e bosco, da anni in stato di abbandono, l’associazione ha attivato un percorso di sviluppo volto alla valorizzazione turistico-didattica dell’intera area.