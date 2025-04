Escursione tra cultura e natura nell’anello della Val di Fiastra

Escursione, domani, alla scoperta del percorso che collega Sant’Angelo in Pontano e San Ginesio, nell’anello della Val di Fiastra. Tra le tappe in programma non mancherà una visita al teatro storico "Nicola Antonio Angeletti" di Sant’Angelo in Pontano, piccolo gioiello dell’architettura ottocentesca. Si prosegue poi verso le Fontanelle di San Nicola e lungo il sentiero che costeggia il fiume Fiastra, dove ci si fermerà per una sessione di mindfulness guidata da Nicola Paolucci, vicino a una piccola cascata. Giunti a San Ginesio, visita guidata del centro storico con Leonardo Campugiani. L’itinerario comprende il maestoso complesso monumentale di Sant’Agostino, uno degli edifici simbolo del paese, sede anche della mostra d’arte contemporanea "Hoc Opus". Infine si salirà fino al Colle Ascarano, con la sua vista panoramica sulle campagnei e sui Sibillini. La giornata si concluderà con un aperitivo al Bar Centrale.