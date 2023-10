Escursioni e tour a Penna S. Giovanni: Spazio all'avventura al Parco "Le Saline"

Domenica il parco "Le Saline" di Penna San Giovanni si trasforma in una sorta di spazio avventura offrendo ai visitatori la possibilità di sperimentare tante esperienze diverse: dai bagni di foresta alle escursioni a piedi o in e-bike, dal tour del parco in fuoristrada 4 x 4 al quad per bambini. Il tutto condito con street food, cocktail, aperitivi e dj set. E poi la natura, con la caratteristica della salinità delle acque fluviali che lo attraversano a renderlo unico: bosco, sentieri, aree gioco e pic-nic, vecchie leggende e storie antiche che affondano nella romanità, quando il sale veniva estratto e le acque utilizzate per una funzionalità termale.

Dopo un’estate che ha fatto registrare tante presenze, il parco "Le Saline" chiude così in bellezza la stagione. La manifestazione, che si svolgerà dal mattino al tramonto, si chiama "Saline Exploration". "Sarà davvero un’esplorazione delle mille opportunità che il sito offre per una domenica all’insegna del divertimento", anticipano gli organizzatori. Per info e prenotazioni 3272031676.