"Escursioni in bici o a piedi"

"Con le biciclette qui si crea un bel giro, specie d’estate". Lo storico negozio Felice Sport di Ussita è ripartito nei moduli in legno della zona commerciale del paese. A portare avanti l’attività di noleggio sci e bici, oltre che di vendita di attrezzature da montagna, è Francesco Tamburi. Al suo fianco Claudia Melappioni, di Ancona, che spiega: "La corsa di oggi (ieri, ndr) porta un po’ di movimento, ma in paese c’è poco. Serve qualcosa di diverso per rilanciarlo. Fin quando non ci saranno le case, sarà difficile. Al momento il paese è frequentato soprattutto dagli operai della ricostruzione. Ma non manca chi viene a fare escursioni a piedi o in bicicletta".