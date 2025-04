Escursioni, musica e street food. La guida agli eventi del ponte

Un altro ponte ricco di eventi in provincia. Escursioni, Festa dei lavoratori nella zona industriale di Corridonia, street food a Tolentino, i giochi di una volta a Civitanova Alta. Da domani a domenica c’è solo l’imbarazzo della scelta.

TREIA

A Treia il primo maggio è sinonimo di Magnalonga. Durante il percorso a tappe, sarà possibile gustare pietanze locali sulle note dei gruppi musicali. Ritrovo domani alle 10, di fronte al teatro comunale e, al termine della passeggiata, si terrà il consueto Concerto del Primo Maggio con i "Radiophonix". Sei tappe ristoro, per circa 8 chilometri; lungo il tragitto ad animare la giornata ci saranno "I Compagni di viaggio", "Starlight Duo" e Luciano Carletti con il suo organetto.

CIVITANOVA

Domani, in via del Tirassegno, c’è "A musica alta", una giornata di festa, benessere e musica che prenderà il via dalle 9.30. Si inizia con la Camminata metabolica organizzata da Walk Active, seguita dallo speciale allenamento "Strafit". Per tutta la giornata sarà attivo lo stand gastronomico. Numerose anche le attività dedicate a famiglie e bambini: giochi antichi all’aperto, letture animate con "Favole in Libertà", attività ricreative. Dalle 14 si esibirà il trio di Leonardo Fontanot, con un doppio concerto tributo a Dalla e Lucio Battisti, a seguire la band Rinomatti – 15 Anni di musica in tour.

RECANATI

Domenica, dalle 10 alle 19, l’Orto sul Colle dell’Infinito ospiterà la seconda edizione di "Hortus", evento dedicato alla riscoperta della cura dell’orto. Alle 11 e alle 16 visita guidata sulla vita in convento, alle 12 incontro con le monache benedettine, alle 15 "Il giardiniere racconta", alle 17 incontro con Tommaso Lucchetti e alle 18 con Fabio D’Orazio.

TOLENTINO

Da domani a domenica l’International Street Food, in via Sant’Egidio – parcheggio Parco Isola d’Istria, con orario continuato dalle 12 alle 24.

CORRIDONIA

Torna la tradizionale Festa dei lavoratori nella zona industriale. Domani arriva la fiera mercato, dove non mancherà il pesce fritto dell’adriatico. Al mattino gara di bocce a terna e dalle 15 prenderà il via lo spettacolo delle majorettes del gruppo Koreos. Alle 17 e alle 21.30 con musica e balli insieme a Ilaria Cenciarini.

PIORACO

Domani a Pioraco è tempo di "Arte e Gusto", street food a pranzo e cena, con mercatino e bancarelle.