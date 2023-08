Escursionista di 85 anni in difficoltà a Bolognola, soccorso dai vigili del fuoco

La passeggiata è finita in volo su un elicottero di soccorso, per un 85enne nativo di Bolognola e residente a Roma e per un amico che era con lui. Ieri l’anziano, in compagnia di altre persone, era andato a passeggiare lungo il sentiero dell’Acquasanta, a Bolognola. Ma poco prima delle 14 ha accusato un affaticamento fisico, che gli impediva di tornare indietro fino alle auto. È stato dunque chiamato il soccorso, e i vigili del fuoco sono intervenuti subito. Per raggiungerlo è stato impiegato l’elicottero Drago 54 del reparto volo vigili del fuoco di Pescara. L’equipaggio ha fatto salire l’85enne e anche un altro componente della comitiva, e tutti e due sono stati portati sani e salvi fino a Pintura. Ad attenderli lì poi c’era la squadra dei pompieri, che hanno riaccompagnato i due anziani alle loro auto. Per fortuna entrambi si sono ripresi e la disavventura non ha auto conseguenze preoccupanti.