Escursionista in salvo a Sefro: ritrovata dopo ricerche nei boschi

Dispersa tra i boschi di valle Scurosa, è stata ritrovata sana e salva una escursionista anconetana. La donna era andata a fare una passeggiata nella zona di Sefro con due amici, nel tardo pomeriggio di venerdì. Mentre erano a valle Scurosa però l’anconetana si era distaccata dal gruppo, allontanandosi dalla comitiva. Non vedendola più e non riuscendo a rintracciarla, intorno alle 21.30 gli altri hanno dato l’allarme al 112 facendo partire le ricerche. Sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e il Soccorso alpino e speleologico Marche. All’una e mezza circa la donna è stata ritrovata in una zona piuttosto impervia da una squadra del Soccorso alpino, e riaccompagnata al rifugio a valle.